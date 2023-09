Kryeministri Edi Rama tha se qeveria e tij nuk ka asnjë shans që t’i njohë ndonjë borxh dikujt që hyn në borxh me drejtësinë. Kreu i qeverisë tha se nuk ka shans që kjo qeveri të pengojë punën e SPAK, madje shtoi që kësaj lufte duhet ti bashkohet edhe SHISH.

‘Të hysh në borxh me drejtësinë do të thotë të hysh në borxh me shtetin. Nuk ka rëndësi sa i madh është borxhi por hyn në një borxh që nuk të takon fare të marrësh. Nuk ka shans që kjo qeveri dhe parti ta pengojë SPAK-un që të bëjë luftën kundër korrupsionit. Pres që edhe SHISH ti bashkohet kësaj lufte. Pres që SHISH të transformohet, duhet profesionalizëm jo dispanceri e thashethemeve me shkrim ’- tha Rama.