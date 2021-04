Kryeministri Edi Rama do te jete sot ne Shkoder.Ne lidhje me kete ka reaguar kandidati per deputet i PD per qarkun Shkoder Helidon Bushati.Ai shkruan:

Lajm i keq është se sot qenka në Shkodër ai që nuk ia vlen as t’ia përmendësh emrin më.

Lajmi i mirë është se kjo është hera e tij e fundit në këtë qytet.

#Me25PrillFitoreHistorike