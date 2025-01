Kryeministri Edi Rama ka folur në konferencë për mediat në lidhje me kallëzimin e Gazment Bardhit për vëllanë e tij. Rama deklaroi se SPAK nxori përfundimin se Olsi Rama nuk është përfshirë në laboratorin e Xibrakës.

“Në atë dosje u fliste për një person i cili nuk është gjetur nga prokuroria. Sipas atij zotërisë, ky person ishte im vëlla. Nuk jam shpjeguar deri më sot, kam bërë shumë durim. Nuk kam dashur të flas me bindjet e mia, pa folur prokuroria me provat e veta.

SPAK ka arritur në përfundimin se Olsi Rama nuk ka lidhje me personin në fjalë. Pra, me fakte, me prova, është e qartë, im vëlla u përdor si mish për top për të më goditur mua”, theksoi ai.