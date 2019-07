Kryeministri Edi Rama sqaron situatën e krijuar lidhur me çështjen e Teatrit Kombëtar. Rama thotë se asnjë centimetër e teatrit nuk do të preket nga pivati, teksa sqaron se pjesa që do t’i jepet privatit në këmbim të një teatri të ri është pjesa përtej murit rrethues. Rama sjell edhe pamjet e kësaj zone të e cila duket se ka degraduar për shkak të gjendjes së mjeruar në të cilët ndodhet duke ironizuar akuzat opozitare të artistëve të cilët e quajnë vlerë arkeologjike.

“Eshtë folur e stërfolur, shpifur e stërshpifur, akuzuar e stërakuzuar, për truallin e teatrit që do “kafshohet” nga privati! Në fakt ASNJË CM2 e truallit të teatrit nuk do të preket nga asnjë privat dhe mbi të do të ndërtohet VETËM TEATRI I RI KOMBËTAR!

Ndërsa po, është e vërtetë që matanë murit rrethues të teatrit ekzistues, ka një truall në pronë të bashkisë që do t’i jepet privatit, NË KËMBIM TË TEATRIT TË RI që privati do të ndërtojë me kapitalin e tij, pa asnjë qindarkë nga buxheti i shtetit! Dhe trualli në fjalë është ky që do të shikoni në këtë video.

Shikojeni dhe më thoni:

A është ky truall një vlerë arkeologjike, historike, kombëtare apo kulturore, që po e humbet Shqipëria me këtë partneritet Publik-Privat për Teatrin e Ri Kombëtar? Dhe nëse jo, a nuk i’a vlen që në këmbim të këtij trualli, i cili do t’i bashkëngjitet pronave private përreth, Shqipëria të përfitojë një Teatër të Ri Kombëtar të denjë për Shqipërinë që duam?

Shikim të mbarë”, shkruan Rama krah videos