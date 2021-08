Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se vaksinimi për studentët dhe pedagogët të jetë i detyrueshëm.

” Mund të ndodh që të mos nevojiten në rast se do të lirohen strukturat e tjera që kemi bërë pas sezonit,nuk bëhet fjal hiq studentët, dhe vër afganë, por thjeshtë për të shfrytëzuar këtë pjesë. Duhet t’ia shpejgojmë rektoratit, vaksinimi për sdutentët do të jetë i detyrueshëm, që ta dinë që nëse vjen momenti, e të mos thonë “duam, s’duam”, është përgjegjësi, s’mund të t’i marrin të tjerët në qafë. E pamundur që të lejojmë q ëtë kemi një përshkallëzim të pashmangëshm të numrave dhe të shkojmë në masa që s’duhen kthehen pas. Edhe me pedagogët e njëjta gjë”, tha Rama