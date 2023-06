Kryeministri Edi Rama ka bërë sërish thirrje për lirimin e menjëershëm të 3 policëve shqiptarë të rrëmbyer nga forcat serbe në veri të Kosovës. Ai tha se tre policët nuk kanë bërë asnjë krim dhe shtoi se edhe në rastin se do të kishin shkelur vijën kufitare, thjesht mund të ishin kthyer mbrapsht pa marrë masa të tilla.

“Së pari është e menjëhershme nevoja dhe domosdoshmëria që të tre punonjësit e policisë së Kosovës të kthehen në shtëpi. Përtej pretendimeve që janë kapur këtu apo kanë hyrë atje, apo janë kapur diku për të cilat KFOR-i nuk do të japë konkluzion publik por do të depozitojë dosjen përkatëse në NATO, është absolutisht e qartë që në të gjitha rastet tre efektivët nuk kanë bërë asnjë krim. Edhe nëse do supozonim se kanë shkelur vijën e kufirit, ka vetëm një përgjigjie, kthimin e tyre në shtëpi”-tha Rama.