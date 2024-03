Pas porosive të lëna në mbledhjen e Asamblesë, kryesocialsiti Edi Rama ka zbritur vetë në terren dhe ka nisur turin e takimeve me organizatat e Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Ndalesën e parë e bëri në Elbasan, ku u takua me anëtarët e dy organizatave socialiste. Në fokus të këtyre takimeve është procesi i rienergjizimit të PS-së, porosi të cilën Rama e la me prioritet për drejtuesit e qarqeve në mbledhjen e Asamblesë së 21 shkurtit, duke kërkuar 4 anëtarësime të reja pranë çdo organizate.

“Mbledhje e dy organizatave të Partisë Socialiste të bashkisë Elbasan, njëra urbane e tjetra rurale, në praninë e deputetëve, të zgjedhurve vendorë e të deleguarve të Asamblesë Kombëtare, në kuadrin e procesit të rienergjizimit të Partisë Socialiste në shkallë kombëtare, i cili vazhdon me synimin e një fitoreje shembullore në zgjedhjet e ardhshme”, shkruan Rama.

Për kreun e qeverisë objektivi është i qartë, në zgjedhjet parlamentare fitorja e Partisë Socialiste duhet të jetë edhe më e thellë. Ajo çfarë i diferencon nga të tjerët, Rama thotë se është organizmi që kanë në bazë, si edhe angazhimi i treguar duke bërë kështu që të fitojnë dy mandate radhazi me shumicë të pavarur nga partitë e tjera poltike.

“Jo rastësisht unë erdha për të takuar dy organizata të Partisë Socialiste dhe jo vetëm drejtuesit, deputetët me të cilët takohemi zakonisht dhe po kështu do të shkoj në të gjithë Shqipërinë gjatë këtyre ditëve për të takuar organizatat socialiste.

Ne, falë faktit që kemi punuar seriozisht, falë faktit që jemi organizuar mirë, falë faktit që jemi angazhuar më shumë se të tjerët, kemi arritur diçka që në fillim, kur morëm këtë detyrë, dukej e pamundur. Kemi arritur që të marrim dy mandate me një shumicë të pavarur nga të tjerët Partia Socialiste duhet të jetë në gjendje që të ruajë lidershipin, të garantojë hegjemoninë e vet në jetën politike shqiptare. Ne na duhet një rienergjizim i organizatës së Partisë Socialiste, në radhë të parë, dhe pastaj një rienergjizim i strukturave tona më lart dhe një rienergjizim i gjithë procesit qeverisës. Ne, në 2025 duhet të marrim një fitore më të madhe sesa e mëparshmja”, tha Rama Jo vetëm organizatat, por Rama kërkon rienergjizim të të gjithë strukturave, por edhe të gjithë procesit qeverisës. Më pas 15 mars-15 prill do të mbahen dhe zgjedhjet për kryetarët e degëve.