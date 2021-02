Në një video 54 sekondëshe, kryeministri Edi Rama ka sjellë pamje nga aeroporti i Kukësit.

Punimet, shkruan Rama, kanë ecur me ritme të shpejta, teksa nuk i ka kursyer këtë mëngjes edhe batutat me “kuksianët e Londrës”.

“Mirëmëngjes dhe me buzëqeshjen që më ngjallin sa herë shoh ecurinë e punës me aeroportin, çunat kuksianë me dy gishta të Londrës, që ma kanë bërë copë “librin e shpis” kur postoja projektin 3D, ju uroj të gjithëve një javë të mbarë”, shkruan Rama.