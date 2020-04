Reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Europian David Lega i bën thirrje qeverisë Rama që kjo e fundit të anulojë paketën ligjore për median, e cila u miratua nga Kuvendi në dhjetor. Duke iu referuar raportit të Reporterëve pa Kufi ku Shqipëria renditet e 84-ta në 180 vende të botës, Lega thekson se është përkeqësuar liria e medias.

“Kufizimi i lirisë së shprehjes, informimit e medias është i papranueshëm në një vend që aspiron për anëtar të Bashkimit Europian. Ligjet (e pezulluara) për median do e përkeqësojnë më tej lirinë e medias në Shqipëri”, deklaron Lega.

🇦🇱#Albania is rightly dropping two positions in the @RSF_inter 2020 World Press Freedom Index. The pending media laws would further deteriorate Albanian press freedom. Limiting freedoms of expression, information and press is unaccaptable for an aspiring EU member.

