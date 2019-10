Kryeqyteti shqiptar i Tiranës renditet në dhjetë vendet më me diell në Evropë me gjithsej 2.544 orë diell. Lista përfshin kryeqytete dhe qytete me një popullsi metropolitane prej mbi një milion njerëz. Sipas listës së hartuar nga Sleepopolis, vendi më i diell në Evropë është kryeqyteti i Maltës, Valletta me 2.957 orë diell. Evropa Jugore dhe Franca Jugore përfshihen në klimë me diell dhe tërheqin shumë vizitorë apo edhe banorë të rinj nga Evropa Veriore.

Ndërsa ne të gjithë shohim të njëjtin qiell, në varësi të vendit ku qëndrojmë kemi diferenca se sa ditë me diell shohim apo jetojmë.

Për rajonet më ekstreme të planetit, dielli nuk ndjek të njëjtin model stinësh siç ndodh në rajone më të butë.

Një hartë e re vjen nga Sleepopolis dhe përmbledh qytetet më me shumë ditë diell në secilin kontinent që marrin orët më të pakta dhe të shumta vjetore të diellit.

Qyteti më me diell në Tokë është Yuma, Arizona në Sh.B.A. Si qyteti më i thatë në Sh.B.A, Yuma merr më pak se 200 milimetra (8 inç) të reshjeve dhe duron afërsisht 100 ditë mot 40 ° C (104 ° F) moti çdo vit. Yuma shtrihet midis lumenjve Gila dhe Kolorado, në një rajon të harlisur që prodhon gati 90% të perimeve me gjethe të rritura në SH.B.A.

Kryeqyteti shqiptar i Tiranës renditet në dhjetë vendet më me diell në Evropë me gjithsej 2.544 orë diell. Sipas listës së hartuar nga Sleepopolis, vendi më i diell në Evropë është kryeqyteti i Maltës, Valletta me 2.957 orë diell. Më pas vjen qyteti i Marseijës në Francë dhe Athina në Greqi.

Arizona krenohet me tre nga 10 qytetet më me diell në botë, duke përfshirë Phoenix në vendin e pestë, i cili është qyteti i 5-të më i populluar në Sh.B.A dhe njihet si “Lugina e Diellit”.

Ndoshta befasuese, Egjipti gjithashtu ka tre qytete në listën më të lartë, me Marsa Alam, Dakhla Oasis dhe Kharga që pretendojnë pikat e 2-të, të 3-ta dhe 9-të më me diell, përkatësisht. Dakhla Oasis, ose “oaza e brendshme”, merr praktikisht zero reshje çdo vit.

Edhe pse perceptohet si një vend me diell, Kolumbia kufizohet me Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor, duke e ekspozuar atë në një larmi më të lartë në modelet e motit dhe reshjet. Vetëm Kolumbia është shtëpia e tre nga 10 qytetet më të mira me orët më të ulëta të diellit vjetor.

Duke u renditur i dyti në të fundit në numrin e orëve të diellit, Torshavn shtrihet në mes të bregdetit Skocez dhe Islandës dhe merr afërsisht 37 ditë diell të diellit çdo vit; temperaturat mesatare në këtë ishull mezi arrijnë mbi 5 ° C (41 ° F).

Dielli ynë nuk shkëlqen në të njëjtin nivel të shkëlqimit gjatë gjithë kohës. NASA ka vërejtur që dielli kalon nëpër “cikle diellore” që zgjasin afro 11 vjet – duke u ndezur dhe duke zbehur në interval relativisht të rregullt dhe duke ndikuar se sa intensivisht marrim rrezet e diellit në çdo kohë të caktuar.

Ku mungon më shumë drita e diellit

Njerëzit zakonisht kanë nevojë për ekspozimin ndaj diellit për të ruajtur zakone të shëndetshme të gjumit, pasi truri ynë ka qenë i vështirë për të ndjekur ritmet e zgjimit natyral dhe të gjumit. Sidoqoftë, disa qytete nuk pësojnë diell fare për disa muaj në një kohë në atë që njihet si “Nata Polare”.

– Tromsø, Norvegji: errësira e dimrit shijohet më shumë sesa mund të durohet, pasi mund të zgjasë për më shumë se një muaj

– Svalbard, Norvegji: edhe rrezet e diellit indirekt mungojnë.

– Dikson, Rusi: nuk ka dritë dielli fare në dhjetor.