Teksa cdo ditë referohen rastet e reja të infektimeve me Covid, pjesë me madhe e tyre janë me variantin Delta. Sipas shefes së Laboratorit të Virologjisë në ISHP, Iris Hasriba, varianti Delta po mbizotëron në Shqipëri porende nuk po shfaq agresivitet të shtuar.

“Sikurse e kemi konfirmuar zyrtarisht në vendin tonë qarkullon me dominancë më të madhe varianti Delta, ka dhe raste që rezultojnë të variantit britanik. Varianti i mëparshëm prej nga i cili filloi dhe kjo pandemi globale nuk po shihet dhe aq shumë dhe kjo ka të bëjë dhe me faktin e dominancës së varianteve të reja që lindin si pasojë e mutacioneve që ndodhin në virus gjatë transmetimi nga një vend në vendin tjetër”, tha ajo.

Bazuar në dy indikatorë kryesorë, varianti Delta nuk po shfaq agresivitet të shtuar.

“Varianti Delta nga studimet e kryera deri më tani edhe në vendin tonë, pra me dy treguesit e rasteve të rënda, pra hospitalizimet dhe fataliteteve, deri tani nuk kemi shifra shumë të larta. Mendohet që ka një transmetueshmëri 50% më të lartë se varianti britanik i cili qarkullonte prej dhjetorit në vendin tonë deri para pak muajsh. Mendohet që situata është nën kontroll”, vijoi specialistja e ISHP.

Qëllimi i Instituti të Shëndetit Publik tashmë është monitorimi i varianteve të reja të COVID.

“Ne nuk çojmë për sekuencim cdo mostër e cila rezulton pozitive në laboratorin tonë se nuk është ky qëllimi i sekuencimit. Në vetvete qëllimi i sekuencimit është për të kryer atë monitorimin e varianteve të reja dhe në momentin që variantet e reja rezultojnë të transmetueshme në një komunitet të caktuar, në një popullatë të caktuar atëherë vazhdojmë monitorimin për të parë sinjale të tjera në lidhje me këto variante apo me mutacione që mund të kenë ndodhur në virusin origjinal”, deklaron Iris Hasriba.

Aktualisht në vendin tonë ka 642 raste aktive të COVID-19, ku 26 prej tyre po marrin trajtim spitalor.