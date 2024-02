14,127 shtetas shqiptarë që jetojnë jashtë territorit kanë deklaruar deri më tani të dhënat e tyre në regjistrin e posaçëm të emigrantëve. Sipas të dhënave të Drejtorisë të Përgjithshme të Gjendjes Civile rezulton se këta shtetas kanë shfrytëzuar platformën elektronike e-Albania dhe nuk ka patur probleme teknike. Sipas zyrtarëve të AKSHI-it dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile, procesi i deklarimit të të dhënave shkon maksimumi 10 minuta për individë që nuk janë familjarë me teknologjinë ndërsa në raste tjera mund të kryhet për shumë më pak se kaq. I vetmi document që i kërkohet shtetasit shqiptarë që të ngarkojë në platformën e-albania gjatë plotësimit të të dhënave është një PDF ku të jetë dokumenti zyrtar me emër, mbiemër dhe adresën e tij në vendin ku jeton. Referuar përcaktimeve të Kodit Zgjedhor në fuqi, këta individë që janë regjistruar në regjistrin e posaçëm të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë mund ti kërkojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tu mundësohet e drejta e votës në distancë. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi deklaroi gjatë mbledhjes së sotme të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore se deklarimi i adresës është i nevojshëm pasi përmes adresës së deklaruar mundet që më tej KQZ të komunikojë me këta qytetar për tu dërguar edhe fletën e votimit nëse ata preferojnë të marrin pjesë në zgjedhje. Sipas të dhënave që Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile raportoi gjatë seancës dëgjimore që u mbajt sot në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore rezulton se numrin më të lartë të shtetasve shqiptarë që kanë vetdeklaruar adresën dhe të dhënat në vendin ku jetojnë e kanë vendet fqinje Italia dhe Greqia. Vetdeklarimet e deritanishme në regjistrin e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit:

4,872 Greqia

4,357 Italia

1,477 Gjermania

600 SHBA

571 Franca

449 Mbretëria e Bashkuar

253 Suedia

190 Kosova

183 Belgjika

171 Kanadaja

112 Turqia

108 Zvicra

83 Austria

78 Spanja

61 Australia

60 Rumania

50 Hollanda

45 Luksenburgu

42 Norvegjia

41 Maqedonia

33 Irlanda

29 Bullgaria

28 Danimarka

28 Emiratet e Bashkuara Arabe

22 Hungaria

18 Malta

16 Portugalia

15 Polonia

14 Republika Çeke

13 Finlanda

9 Serbia

8 Mali i Zi

7 Arabia Saudite

7 Sëaziland

6 Katari

6 Izraeli

5 Grenada

5 Guatemala

5 Letonia

4 Sllovakia

4 Kina

4 Kroacia

4 Qipro

3 Palestina

3 Xhamajka

3 Kazakistani

2 Egjipti

2 Islanda

2 India

2 Saint Lucia

2 Singapori

2 Afrika e Jugut

2 Tajlanda

1 Bjellorusia

1 Butani

1 Irani

1 Japonia

1 Jordania

1 Lituania

1 Meksika

1 Zelanda e Re

1 Filipinet

1 Sllovenia

1 Ukraina