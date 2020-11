Trajneri i Kombëtares Edy Reja ka rikthyer shumë futbollistë për dy ndeshjet e fundit vendimtare në Ligën e Kombeve, por edhe për miqësoren me Kosovën me 11 nëntor në Elbasan Arena. Në listën me 27 të grumbulluar bëjnë pjesë Cikalleshi, Balaj, Gjasula, Memushaj, Ismajli dhe kapiteni Elseid Hysaj.

Risia këtë herë është Enis Çokaj, që vjen nga Lokomotiva e Zagrebit, ndërsa për shkak të pandemisë, por edhe për dëmtime do të mungojnë Strakosha, Dermaku, Mihaj, Roshi, Mersinaj, Lenjani, Trashi, Bare, Cekici, Vrioni dhe Kamberi. Ndërkohë pavarësisht këtyre peripecive Reja deklaron se kombëtarja duhet të arrijë objektivin që është vendi i parë.

‘Këto ndeshje do të jenë vendimtare. Objektivi ka qenë gjithmonë për të kapur vendin e parë dhe kundër Kazakistanit dhe Bjellorusisë do të synojmë fitoren. Edhe në ndeshjet e kaluara patëm objektiv katër pikët, por në fund morëm dy. Kanë ndikuar dëmtimet, por edhe situata e pandemisë.’

Reja më tej tha se në varësi të lojtarëve mund të ndodhë që ta ndryshojë skemën, pasi ndryshe nga çfarë thuhet nuk është i fiksuar me 3-5-2. 74-vjeçari më pas, kur u pyet për refuzimin e qeverisë, për të lejuar tifozët në stadiume për këto sfida u shpreh:

“Është e qartë se pa tifozët nuk është një futboll natyral. Do na ndihmonin dhe do ishim komod me tifozët tanë në stadium, por ne do të japim maksimumin edhe pa ato.”

Në fund Reja deklaroi se për Kombëtaren nuk do të ishte aspak keq nëse miqësorja me Kosovën do të anulohej, për shkak të mungesave që ka skuadra. Përsa i përket Ligës së Shqipëria duhet t’i fitojë të dy ndeshjet për të shpresuar për të kaluar në fazën ‘play-off’.