Edy Reja ka bërë publik listën me lojtarët e grumbulluar në prag të miqësores kundër Armenisë.Duket që nuk do të luajnë Hysaj, Roshi, Cikalleshi dhe Balaj Ndërsa pjesë e skuadrës në ndeshjet e radhës do të jenë edhe 5 lojtare qe grumbullohen per here te pare me kombetaren si: Sherif Kallaku, Albi Doka dhe Jon Mersinaj që aktivizohen në Kroaci.

Shqipëria luan më 7 tetor kundër Armenisë në një ndeshje miqësore, ndërkohë që më 11 dhe 14 tetor do të përballet me Kazakistanin dhe Lituaninë