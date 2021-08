Rekord i rasteve të reja me COVID-19 është shënuar sot në Kosovë, ku numri i të infektuarve ka shkuar mbi 1 mijë brenda 24 orëve. Mësohet se mbi 100 është numri i fëmijëve të infektuar me koronavirus.

Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës, nga 6,784 testime, 1009 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19.

Ajo që vërehet në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë janë edhe rastet e shumta të infektimit të fëmijëve.

Bëhet e ditur se 19 të infektuar janë nga mosha 0 deri në 9 vjeç kurse 128 nga 10 deri në 19 vjeç. Ndërkaq, moshat më të prekura del të jenë ato nga 20 deri në 29 vjeç.