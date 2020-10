Rekord shifrash të të infektuarve me koronavirus në Europë. Brenda 24 orëve të fundit raportohen mbi 123 mijë raste të reja me COVID-19.

OBSH bëri me dije se kjo shifër ditore është me e larta që pas shpalljes së pandemisë. Ritmet e përhapjes po shtohen pavarësisht se Franca renditet mes vendeve europiane që kanë në fuqi aktualisht nivelin më të lartë të masave parandaluese në shumicën e qyteteve të mëdha.

Problematike paraqitet situata dhe në Britaninë e Madhe, ndërsa ekspertët nuk përjashtojnë as kthimin në karantinë për ditët në vijim.

Po ashtu, shtime të rasteve pozitive me COVID-19 paraqitet dhe në Itali e Gjermani, ndërkohë që Çekia është vendi me numrin më të lartë me 308 infektime për 100 mijë banorë në 24 orët e fundit, e ndjekur nga Franca e Spanja. Mes të tjerash thuhet se shtim të rasteve me COVID-19 raportohet dhe në SHBA, Indi e Brazil.