Topi i Artë këtë vit do të jepet pas një pauzeprej 1 viti si pasoje e Covid-19.

France Football do jap trofeun më prestigjiozë në botë, Topin e Artë, për më të mirin e vitit 2021.

Lionel Messi shihet favorit pas suksesit me Argjentinën në Kupën e Amerikës me 45%. Ndërkohë, Cristiano Ronaldo zë vendin e 6 me 5% shanse për të fituar.

1.Lionel Messi – 45 për qind

2.Robert Lewandowski – 20 për qind

3.Karim Benzema – 15 për qind

4.Jorginho – 8 për qind

5.Kevin de Bruyne – për qind

6.Cristiano Ronaldo – për qind

7.N’Golo Kante – 1 për qind

8.Ruben Dias – Më pak se 1 për qind

9.Romelu Lukaku – Më pak se 1 për qind

10.Mohamed Salah – Më pak se 1 për qind.