Me urdhër të SPAK, forcat elitë RENEA kanë ushtruar kontrolle mbrëmjen e së mërkurës deri në orët e para të mëngjesit të së enjtes në Shkodër dhe fshatrat përreth, me në fokus banesat e personave me precedent penal.

Raportohet se deri në këtë fazë nuk ka të arrestuar, por janë gjetur materiale të tjera që janë sekuestruar, përfshirë dhe armë që do të ekspertohen nëse janë përdorur në ngjarje kriminale të mëparshme.