Të dhënat e publikuara nga Facebook për shpenzimet për reklama politike dhe sociale deri me datë 10 prill, tregojnë se partitë politike dhe kandidatët kanë shpenzuar 113,252 USD në reklama politike.

Sipas të dhënave të librarisë së reklamave me temë politike dhe sociale të publikuar nga Facebook, gjatë 30 ditëve të fundit partitë politike, kandidatë në zgjedhjet e 25 prillit dhe faqet që shpërndajnë mesazhe politike kanë postuar 2573 reklama në rrjetin social Facebook.

Në total sipas raportit janë shpenzuar 123,152 USD për reklama politike dhe sociale. Por të dhënat e analizuara nga BIRN tregojnë që vetëm 113,252 USD janë nga parti politike, kandidatë ose faqe që shpërndajnë reklama politike, ndërsa pjesa tjetët janë reklama nga media dhe kompani që janë kategorizuar gabim nga algoritmi i Facbook.

Listën e reklamueseve më të mëdhenj e udhëheq Partia Socialiste me 394 reklama, me një vlerë totale prej 21907 USD, e ndjekur nga Partia Demokratike me 81 reklama, për të cilat ajo ka shpenzuar 11,536 USD.

Ndërkohë, kandidati që ka shpenzuar më shumë në reklama është Agron Shehaj, i cili garon për Partinë Demokratike në Tiranë. Shehaj ka shpenzuar 10,118 USD për 133 reklama.

Ajo që bjen në sy janë dhe shpenzimet e larta të disa faqeve anonime që shpërndajnë reklama politike me ton negativ ndaj opozitës ose pozitiv ndaj mazhorancës, por që nuk i lidhin shpenzimet me një parti politike ose kandidat në zgjedhje.

Për shembull, 5 faqe me reklama pro Partisë Socialiste dhe kundër PD-së, kanë shpenzuar deri më 10 prill 19,452 USD për 341 reklama të publikuara në Facebook.

Ndërkohë, faqja Anti-Rama Social Club ka publikuar reklama me ton negativ për mazhorancën, por sipas raportit shpenzimet e saj kanë qenë minimale deri më 10 prill.

Sipas të dhënave të bëra publike nga Facebook, shpenzimet më të mëdha për reklama politike dhe sociale janë bërë për të shenjestruar llogari Facebook në qarkun e Tiranës dhe atë të Elbasanit.

Raporti nënvizon se 90 nga reklamat politike të indentifikuara janë publikuar pa emrin e entitetit ose personit që i paguan.

Që nga data 25 prill, Facebook i kërkon çdo llogarie që bënë reklama sociale ose politike nga Shqipëria që ato të vijnë nga reklamues të autorizuar dhe të përfshijnë njoftimin “paguar nga”.