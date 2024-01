Vijon monitorimi i situatës në Qarkun Shkodër dhe shkembimi i informacionit me strukturat vendore MC. Po ju dërgojmë informacionin e perditesuar te orës 18:30.

1. Bashkia Shkodër:

– Aksi rrugor Bogë-Theth është i kalueshem, mjetet vijojne punën ne ketë aks rrugor.

– Njësitë Administrative Shalë dhe Shosh për momentin nuk kanë energji elektrike.

2. Bashkia Malësi e Madhe:

– Në këtë bashki situata paraqitet e stabilizuar.

– Nuk raportohet për akse rrugore të bllokuara, furnizimi me energji elektrike vijon normalisht.

3. Bashkia Vau Dejës:

– Ne kete bashki po fryen era me shpejtesi të lartë.

– Nuk ka energji elektrike në të gjitha njësitë administrative të Bashkisë.

4. Bashkia Pukë:

– Situata për Bashkinë Pukë po shkon drejt normalizimit. Reshjet e dëborës kanë pushuar. Vazhdon puna për pastrimin e rrugëve urbane dhe rurale.

5. Bashkia Fushë Arrëz:

– Në territorin e Bashkisë Fushë-Arrëz, situata vijon vështirë per shkak te reshjeve te deborës.

– Ne aksin rrugor të Iballes janë bllokuar edhe 5 automjete të tjera. Një fadromë dhe foristradë janë nisur për ndihmë.

– Rruget që lidhin fshatrat me qendrat administrative janë të bllokuara.

– Vazhdon mungesa me furnizim të energjisë elektrike në disa fshatra. – Momentalisht reshjet e dëbores kanë pushuar.

6. DRV Shkodër:

– Referuar informacioneve të marra nga kontraktorët nuk raportohen probleme në akset rrugore që mbulon Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit (DRV) në Shkodër.

– Të gjitha akset rrugore janë pastruar dhe eshte hedhur sasi kripe.

– Nga kjo drejtori apelohet që perdoruesit e automjeteve të përdorin goma dimrore dhe zinxhire në akset rrugore me prezencë te debores, të respektojnë sinjalistikën rrugore duke ulur shpejtësinë.

– Firmat mirembajtese janë në terren, të organizuar me mjete dhe personel për të perballuar ç’do situatë te mundshme.