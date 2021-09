Studentët në të gjithë Afganistanin kanë filluar të kthehen në universitet, për herë të parë që kur talibanët morën pushtetin, por vajzat duhet të jenë ndarë nga djemtë studentë me perde ose dërrasa në mes të klasës.

Ajo që ndodh në universitete dhe shkolla në të gjithë vendin po monitorohet nga fuqitë perëndimore, të cilat duan që lëvizja militante islamike të respektojë të drejtat e grave në këmbim të ndihmës dhe angazhimit diplomatik.

Kur talibanët sunduan për herë të fundit nga 1996-2001, grupi ndaloi vajzat nga shkolla dhe gratë nga universiteti dhe puna.

Pavarësisht garancive javët e fundit se të drejtat e grave do të respektoheshin në përputhje me ligjin islam, është e paqartë se çfarë do të thotë kjo në praktikë.

Mësuesit dhe studentët në universitetet në qytetet më të mëdha të Afganistanit, Kabul, Kandahar dhe Herat, thanë për Reuters se studentët vajza mësonin veçmas nga djemtë., për të mos qenë në kontakt me ‘ta.

“Vendosja e perdeve nuk është e pranueshme,” tha Anjila, një studente 21-vjeçare në Universitetin e Kabulit. “Unë me të vërtetë u ndjeva keq kur hyra në klasë … Ne gradualisht po kthehemi në 20 vite prapa.”

Edhe para se talibanët të merrnin Afganistanin, Anjila tha se studentet ishin uleshin veçmas nga djemtë.

Thuhet se mësueset femra duhet të punësohen për të mësuar nxënëset femra dhe se femrat duhet të mësohen veçmas ose, në klasa më të vogla, të ndara me një perde.

Është e paqartë nëse dokumenti, i parë nga Reuters, përfaqëson politikën zyrtare të talibanëve.

Zëdhënësi i grupit taliban nuk komentoi dokumentin, fotografitë e klasave të ndara ose mënyrën se si do të drejtoheshin universitetet.

Talibanët thanë javën e kaluar se shkollimi duhet të rifillojë, por meshkujt dhe femrat duhet të ndahen.