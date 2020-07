Debate në mbledhjen e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore ku merr pjesë edhe Kryeministri Edi Rama. Pas rreth 3 orësh, mbledhja është ndërprerë me kërkesë kryeministrit, për 10 minuta, ndërsa menjëherë pas rinisjes fjalën e ka marrë Rama, i cili, siç raporton gazetari Ergys Gjençaj për “BalkanWeb”, ka thënë se i qëndron marrëveshjes s 5 qershorit, por e vetmja gjë që kërkohet është diskutimi i listave të hapura.

“I qendrojme marreveshjes se 5 qerdhorit. Marreveshja duhet miratuar, per tu miratuar duhen votat ne kuvend qe ne si mazhorance nuk i kemi. Ne bisedimet me opoziten parlamentare kemi dakordesuar per hapjen e listave. Ajo cka kerkojme eshte hajdeni ulemi dhe me sa me shume dakordesi te reflektojme ne kod kete sanksionim te hapjes se listave qe vjen nga ndryshimi kushtetutes. Ne nuk ndryshojme as sistem, as zona zgjedhore. E vetmja gje eshte qe po hapim listat. Edhe per hapjen e listave hajdeni ulemi nese keni ndonje mendim se si te garantojme kuoten gjinore sa me mire.

Nuk ndalojme koalicionet por forme grupimi qe te mundesoje hapjen e listave dhe te mos nderlikoje administrimin. Pra nuk ju ndalon njeri te beni aleancat tuaja. Korrektimi ne Kod i perket vetem pjeses se hapjes se listave dhe nuk cenon permbajtjen e dokumentit. Por ne nje koalicion sic i ben gjithe Evropa dhe jo si modeli yne i deritanishem qe se ka askush”, ka thënë Rama.

Ndërkohë, bëhet me dije se asnjë nga palët nuk ka lëvizur nga pozicioni fillestar.

Ndërkohë që mësohet se sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi, ka qenë i prerë sa i takon rishikimit të marrëveshjes së 5 qershorit të dakordësuar mes palëve me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve.

“Kuptuam nga diskutimi i Kryetarit të Partisë Socialiste që qëllimi është të rihapim edhe njëherë diskutimin për përmbajtjen e marrëveshjes së 5 qershorit dhe të bëjnë ndryshime të saj. Drafti i marrëveshjes së 5 qershorit është produkt i një pune të përbashkët 6 mujore, është miratuar dhe nënshkruar me konsensusin e të gjitha palëve, me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë. Ne i qëndrojmë firmës sonë dhe deklarojmë që nuk mund të rishikohet apo rishkruhet asnjë fjalë ndryshe nga ajo që palët kanë dakordësuar dhe nënshkruar bashkërisht. Çështjet që ju shtruat bien në kundërshtim dhe ndryshojnë marrëveshjen e 5 qershorit dhe prishin dakordësinë që ne kemi arritur aty. (nenet 19 dhe 36 të draftit të nënshtruar në zbatim të marrëveshjes së 5 Qershorit)”, citohet të ketë thënë Bardhi.

Ai gjithashtu ka përmendur faktin se në dokumentin e dakordësuar është qartazi e shkruar se nuk ka konsensus për ndryshimin e sistemit.

“Gjithashtu, në mbledhjet e Këshillit Politik, por edhe gjatë diskutimeve në Rezidencën e Ambasadores së SHBA-së, përfaqësuesi zyrtar i Partisë Socialiste nuk ka dhënë konsensusin për ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe ka dakordësuar se kjo çështje nuk mund të diskutohet tani, por në një fazë më të vonshme. Ky fakt konfirmohet edhe nga përmbajtja e marrëveshjes së 5 Qershorit, ku specifikohet në shënimin nr. 2 që “nuk ka konsensus për ndryshimin e sistemit”. Sipas pikës 12 të marrëveshjes së firmosur më 5 Qershor ‘12. Hyrja në fuqi: ky shënim është i zbatueshëm për zgjedhjet e radhës’”, ka thënë Bardhi.

Pas rreth 3 orësh mbledhja është ndërprerë pasi kryeministri Edi Rama ka kërkuar 10

minuta pushim. Ai ka thënë se janë tre palë në tryezë duke iu referuar opozitës parlamentare që përfaqësohet nga Myslim Murrizi dhe Rudina Hajdari.

“Jemi gjithmonë 3 pole jo dy, është edhe opozita parlamentare. Pse jeni kundër hapjes së listave?”, mësohet se ka thënë Rama.