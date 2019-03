Ballkani është ende një destinacion i paprekur në Europë, i cili është kryesisht i pa eksploruar nga të huajt, shkruan CultureTrip.

Ky cep në juglindje të Europës ka shumë “letra të fshehura nën mëngët të saj”, duke përfshirë ide romantike “për arratisje” në qytete të përsosur për çifte, liqene dhe hotele. Nëse dëshironi të zbuloni një destinacion të ri dhe t’i keni pushimet tuaja romantike të përballueshme, këtu janë vendet më të mira në Ballkan për ta bërë këtë.

Riviera Shqiptare

Riviera shqiptare ende është e panjohur për të huajt, por me ujin e saj bru, plazhet e pacenuar dhe limanet, është një vend i përkryer për një largim romantik të përballueshëm. Mënyra më e mirë për të eksploruar është të marrësh me qira një makinë dhe të vozisësh vetëm përgjatë bregut, kudo që të ndaloshdo të ndeshësh një plazh të egër shkëmbor. Vetë Shqipëria është një gur i çmuar për eksploruesit e vërtetë, i përshtatshëm për ata çifte që kanë nevojë për diçka më shumë se një plazh dhe një koktej.

Liqeni Bled, Slloveni

Liqeni Bled është një nga vendet më piktoreske në Ballkan, ku çiftet mund të ndajnë së bashku momente të ëmbla. Zgjedhjet e akomodimit janë të shumta – nga hotelet luksoze në ato më ekonomike. Liqeni është i bukur në të gjitha stinët, gjë që e bën atë një nga destinacionet më të mira të muajve të mjaltit në Slloveni. Ajo ndodhet 50 km nga kryeqyteti Lubjanë dhe 50 km nga kufiri italian, duke ofruar kështu një sërë mundësish për udhëtime ditore dhe eksplorime të mëtejshme.

Dubrovnik, Kroaci

Dubrovniku është krenaria e Kroacisë dhe parajsa e të dashuruarve pas diellit. Ka në vijën bregdetarebregdetare, një qytet tëvjetër, muret e të cilit tregojnë historitë e së kaluarës dhe një numër vendesh me pamje spektakolare. Kur ngopen me qytetin, çiftet mund të marrin me qira një varkë ose një jaht dhe të eksplorojnë ishujt e vegjël përreth. Qyteti është bërë aq në dy vitet e fundit; sa që kryetari i bashkisë së saj ka njoftuar planet për të ulur numrin e vizitorëve. Ky fakt mjafton që të vendosni Dubrovnikun në krye të listës tuaj të vizitës para se të bëhet më e vështirë për ta arritur atë.

Santorini, Greqi

Santorini me të vërtetë nuk ka nevojë për prezantim – qyteti ka fituar popullaritetin botëror si një nga ishujt më të bukur grekë me perëndimet më mahnitëse. Edhe nëse nuk bëni asgjë në veçanti, vetëm duke ecur lart e poshtë në shkallët e lyer me gëlqere mes për mes shtëpive të bardha dhe blu ose të eksploroni plazhet e bukura do t’ju bëjnë të ndiheni sikur jeni në një parajsë mbi Tokë.

Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë

Edhe pse Mostari u dëmtua rëndë gjatë Luftërave Ballkanike në vitet 1990, ajo ka rifituar bukurinë e saj dhe është një vend i përkryer për të kërkuar arkitekturë mahnitëse dhe më pak turma. Çiftet do të kënaqen duke zbuluar qytetin, ndërsa enden në rrugët e vjetra. Ura historike është atraksioni kryesore iMostarit, por gjetja e një vendi të qetë me një pamje të urës është mënyra më e mirë për ta admiruar atë.

Mećavnik, Serbi

Mećavnik (ose Drvengrad) është për dashamirësit e natyrës. Ky është një fshat etnologjik prej druri i ndërtuar nga regjisori, kompozitori dhe shkrimtari serb Emir Kusturica, i cili u dashurua me mjedisin natyror, ndërkohë që po xhironte një nga filmat e tij. Fshati përbëhet nga disa shtëpi druri të ngjashme me kukulla, të mbledhura nga mbarë vendi, të sjella këtu dhe të restauruara.

Sibiu, Rumani

Sibiu është pjesë e rajonit historik rumun të Transilvanisë, por një që nuk përfshin vampirët. Rumunët, gjermanët dhe hungarezët kanë jetuar këtu, duke lënë gjurmët e tyre përkatëse. Qendra historike e Sibiutduket si një mjedis zanash me kullat, shtëpitë shumëngjyrëshe dhe rrugët e pastra. Disa prej tyre janë të arritshme për t’u ngjitur për një pamje panoramike të tavanit.

Plovdiv, Bullgari

Rrugët me kalldrëm të qytetit të vjetër Plovdiv ju çojnë deri në majë të një kodre me një panoramë fantastike mbi qytetin. Hilltop tërheq vendasit dhe vizitorët njësoj, veçanërisht në perëndim të diellit. Qyteti i dytë më i madh në Bullgari krenohet me një mori shtëpish me ngjyra të ndezura me kujdes dhe një nga rrugët më të gjata të këmbësorëve në Bullgari. Nëse e vizitoni atë me gjysmën tuaj më të mirë gjatë verës, sigurohuni që të shihni shfaqjen e Burimeve të këndimit, të vendosura në Kopshtin e Car Simeonit.