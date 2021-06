Ambasadori i BE, Luigi Soreca i ka shkuar në zyrë Bashës një ditë pasi kryetari i PD u konfirmua në detyrë pas fitores së thellë në zgjedhjet në PD.

Soreca zbulon edhe dy çështjet e rëndësishme për të cilat folën.

Ai thotë se me liderin e PD folën për situatën aktuale politike në prag të legjislaturës së re që fillon në shtator dhe hapat për në BE.

STATUSI NGA SORECA

Pas rizgjedhjes së tij si Kryetar i PD, u takova sot me Lulzim Bashën për të diskutuar situatën aktuale politike në prag të legjislaturës së re që fillon shtatorin e ardhshëm, si dhe hapat e rëndësishëm të ardhshëm në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE.

After his re-election as Chairman of @pdshqiperi🇦🇱, I met today @lulzimbasha_al to discuss the current political situation in the run up to the new legislature starting next September, as well as the important next steps in the #EU🇪🇺 integration process of #Albania🇦🇱. pic.twitter.com/T8g6v5mDnz

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) June 15, 2021