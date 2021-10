Zlatan Ibrahimovic nuk ka ndërmend të ndalet, për sa kohë fiziku i tij vijon ti përgjigjet. Tek Milan apo në ndonjë skuadër tjetër, gjigandi suedez do të vijoj të luaj pavarësisht se tashmë është plot 40 vjeç: “Nuk jam i sigurt nëse Milan do të jetë skuadra ime e fundit. Dëshirojë të qëndrojë në fushë për sa kohë fiziku ma lejon. Nëse ata dëshirojnë të më largojnë dhe un e ndjej që mund të luaj ende, do ta bëj.

Tek Milan kam një rol të madh, me shumë përgjegjësi, një mundësi e shkëlqyer për të shprehur lidershipin tim. Kjo është një situatë që më pëlqen, është hera e parë në karrierë që ndodhem në një pozicion të tillë”, u shpreh Ibra në një intervistë për Telefoot duke u ndalur më pas tek sezoni aktual: “Duhet të besojmë tek titulli, të punojnë dhe të sakrifikojmë. Pasuesi im? Jo, nuk ka asnjë. Ekziston vetëm një Zlatan”.