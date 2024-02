Me mbylljen e moratoriumit të gjuetisë, në Shkodër sikurse në të gjithë vendin do të strukturohet shoqata e gjuetarëve. Kryetari I saj, Zyhdi Mustafa tregon se udhëzimet e reja janë vendosur në konsultim edhe me ministria e Mjedisit dhe Bujqësisë.

Ndërkohë, në bashkëpunim me ministrinë e Mjedisit do të organizohen aksione për mbjelljen e fidanëve të ndryshëm, për shtimin e sipërfaqeve pyjore.

Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti pritet të miratohet edhe projekt vendimi që rregullon programin e gjuetisë së ligjshme në të gjithë vendin.