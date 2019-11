Ishte kjo kronika e pak diëve më parë ku Star Plus ndoqi problemin e disa banorëvë në fshatin Hot i Ri. Moti i keq solli probleme duke rrëzuar disa shtylla elektrike. Ndërkohë vetëm para tre ditësh ka reaguar zyra e OSHEE në Shkodër e cila ka bërë të mundur largimin e linjës së vjetër elektrike që ishte rrëzuar për tokë duke e zëvëndësuar me linjën e re.

OSHEE Shkodër thotë se ka marrë të gjitha masat pas ankimit të banorëve dhe ka shtrirë linjën e re me qëllim zgjidhjen përfundimtare të situatës të krijuar ndër vite.Puna ka nisur me vendosjen e 6 shtyllave të reja prej betoni, përcjellës të rinj dhe linjë kabllore së bashku me aksesore të linjës. Nga ky investim përfitojnë rreth 10 abonentë .

Ndërkohë nga një rrjet me probleme që vazhdimisht rrezikonte jetën e banorëve, tashmë këta të fundit e kanë të zgjidhur problemin qoftë me sigurinë e jetës së tyre ashtu edhe me furnizimin optimal me energji elektrike.

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, po kryen punime në njësinë administrative Rrethina për të rritur gatishmërinë dhe garantuar furnizimin normal me energji elektrike të konsumatorëve në prag të sezonit dimëror.