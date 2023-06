Rrjeti social Instagram, me më shumë se 1.3 miliardë përdorues, “ndihmon” të promovojë një rrjet të gjerë llogarish të dedikuara për ofrimin e përmbajtjes seksuale për të miturit, sipas hetimeve nga Wall Street Journal dhe studiues të Universitetit Stanford dhe Universitetit të Massachusetts Amherst. WSJ shkruan se rrjeti social Instagram përdoret gjerësisht nga pedofilët të cilët shpërndajnë dhe promovojnë përmbajtjet e paligjshme ndaj të miturve.

Pjesë nga artikulli i WSJ:

Edhe pse të padukshme për shumicën në platformë, këto llogari në Instagram janë “të paturpshme”. Studiuesit zbuluan se Instagram i lejon përdoruesit të kërkojnë për hashtags si #pedoëhore dhe #preteensex duke i lidhur ato me llogaritë që përdorin këto terma për të reklamuar materiale seksuale të fëmijëve që ata kanë në dispozicion për shitje. Në fakt, llogari të tilla shpesh pretendojnë se drejtohen nga vetë fëmijët!

Llogaritë në Instagram që ofrojnë të shesin materiale seksuale të paligjshme në përgjithësi nuk e publikojnë hapur atë, por postojnë një “menu” të përmbajtjes. Disa llogari kërkojnë që blerësit të delegojnë veprime specifike. Disa opsione përfshijnë çmime për videot e fëmijëve që “dëmtojnë veten” dhe madje “imazhe të të miturve që kryejnë akte seksuale me kafshë”, zbuluan studiuesit në Observatorin e Internetit të Stanford. Ata madje theksojnë se fëmijët paraqiten të disponueshëm për “takime” personale me pagesë.

Në përgjigje të pyetjeve të gazetës, Meta pranoi se kishte probleme dhe tha se kishte ngritur një task forcë të brendshme për t’i trajtuar ato. ” Shfrytëzimi i fëmijëve është një krim i tmerrshëm,” thanë përfaqësuesit e kompanisë, duke shtuar se “ne po hulumtojmë vazhdimisht mënyra për t’u mbrojtur në mënyrë aktive kundër kësaj sjelljeje.” Meta tha se ka mbyllur 27 rrjete pedofilësh në dy vitet e fundit dhe planifikon të shkatërrojë të tjera. Që nga intervista e Ëall Street Journal, platforma tha se ka bllokuar mijëra hashtags që “seksualizojnë” fëmijët, me miliona postime dhe i kufizon përdoruesit të kërkojnë terma të njohur si të lidhur me abuzimin seksual. Ata thanë gjithashtu se po punojnë për të parandaluar sistemet që i rekomandojnë të rriturve potencialisht pedofilë që të lidhen me njëri-tjetrin ose të ndërveprojnë me përmbajtjen e njëri-tjetrit. Ish-punonjësit e tanishëm të Meta-s, të cilët kanë punuar në iniciativat për sigurinë e fëmijëve në Instagram, vlerësojnë se numri i llogarive që ekzistojnë “kryesisht” për të monitoruar një përmbajtje të tillë “është në qindra mijëra, nëse jo miliona”. Me sa duket, një zëdhënës i Meta tha se kompania po kërkon të bllokojë përdorues të tillë dhe ka fshirë në janar rreth 490,000 llogari për shkeljen e politikave të saj të sigurisë së fëmijëve.