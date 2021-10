Janë rritur shifrat e infektimeve me Covid-19 në Kosovë. Gjatë 24 orëve bëhet me dije se janë regjistruar 40 raste me koronavirus. Ndërkohë një lajm i mirë vjen për sa i përket fataliteteve ku asnjë qytetar nuk ka humbur jetën.

Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.432.135 doza të vaksinës. Deri më sot 608.939 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë.