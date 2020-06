Ditët e fundit janë rritur dukshëm raste me COVID-19 në Kosovë. Mbrëmë pozitiv rezultuan 53 raste, ndërsa 7 pacientë janë shëruar. Rastet e reja janë, 18 nga Vushtrria, 18 nga Prishtinë, 11 nga Istogu, 3 Rahovec, dhe nga 1 në Fushë Kosovë, Viti dhe Pejë. Në vazhdimësi përgjatë 24 orëve janë duke u kontaktuar dhe mbikëqyrë të gjitha kontaktet e rasteve, si dhe kontaktet e kontakteve duke i obliguar për vetizolim dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore nëse kanë simptome.

Maqedonia e Veriut një ditë më parë ka shënuar shifra rekorde me të vdekur dhe të infektuar me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar për 8 të vdekur dhe 196 të infektuar me koronavirusin e ri në 24 orët e fundit. Viktimat janë të moshës prej 31 e deri në 86 vjeç dhe 4 prej tyre janë nga Shkupi kurse të tjerët nga qytetet e Strugës, Ohrit, Gostivarit dhe Resnjës. Me këto viktima, numri i përgjithshëm i të vdekurve ka arritur në 179, shumica prej tyre nga Shkupi, Kumanova, Tetova, Shtipi dhe Struga. Në bazë të raportit ditor, tani tre ditë numri i të infektuarve është më i lartë se i të shëruarve; nga 3,895 të diagnostikuar me covid-19, 2,011 janë pozitiv, 1,705 janë shëruar ndërsa 179 kanë ndërruar jetë. Deri tani në Maqedoninë e Veriut janë testuar 42,262 persona.

Për shkak të shifrave të larta me të infektuar, qeveria në mbledhjen e të premtes në mbrëmje ka vazhduar pushimin apo mos-shkuarjen në punë të kategorive të caktuara të qytetarëve, si të moshuarve, të sëmurëve kronike, lehonave, të grave që janë në pushimin e lindjes si dhe të njërit nga prindërit që janë në punë e që kanë fëmijë deri në moshën dhjetë vjeçare.