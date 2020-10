Italia ka pasur një numër të lartë të personave të infektuar me koronavirus dhe kjo është arsyeja pse qeveria italiane ka futur një sërë kufizimesh për të frenuar kurbën e infektimeve. Duke forcuar masat anti-Covid në fuqi, po bëhet një përpjekje për të shmangur një bllokim të ri në nivelin kombëtar që do të ishte shumë i rëndë për ekonominë e Italisë.

“Në dritën e të dhënave të reja dhe fazës së re, nevojiten masa më të rrepta për të përballuar rritjen progresive të infeksioneve”, paralajmëroi komiteti tekniko-shkencor. Ekziston gjithashtu një nxitje për mësimin në distancë në shkollat ​​e mesme, shkruajnë mediat italiane.

Kryeminisri italian Giuseppe Conte tha në një deklaratë: “nuk mund të humbim kohë, duhet të vendosim masa për të shmangur një izolim total, i cili do ta dëmtonte ekonominë”.

Sheshet dhe rrugët e qendrave urbane

Shtrydhja në jetën e natës ka mbërritur. Sipas kryeministrit italian Conte, kryetarët e bashkive do të jenë në gjendje të urdhërojnë mbylljen për publikun pas orës 21:00 të shesheve dhe rrugëve të qendrave urbane ku mund të krijohen situata grumbullimi.

Baret dhe restorantet

Aktivitetet e shërbimeve të hotelierisë (përfshirë baret, pubet, restorantet, akulloret, pastiçeritë) lejohen nga ora 5.00 e mëngjesit me konsum në tryezë dhe me maksimumi gjashtë persona për tryezë, dhe deri në orën 6.00 pasdite. Në mungesë të konsumit në tryezë; furnizimi me ushqim në shtëpi është gjithmonë i lejuar në përputhje me rregullat e higjienës dhe shëndetit.

Dhoma lojërash dhe bingot

Aktivitetet dëfruese, dhomat e basteve dhe sallat e bingove lejohen nga ora 8:00 e mëngjesit deri në orën 9:00 pasdite me kusht që Rajonet dhe Provincat Autonome të kenë konstatuar më parë përputhshmërinë e kryerjes së aktiviteteve të lartpërmendura me ecurinë e situatës epidemiologjike në territoret e tyre dhe që të identifikojnë protokollet ose udhëzimet e zbatueshme të përshtatshme për parandalimin ose zvogëlimin e rrezikut të infektimit në sektorin e referencës ose në sektorë të ngjashëm.

Sporti

Sportet themelore amatore, shkollat ​​dhe aktivitetet e trajnimit fillestar në lidhje me sportet e kontaktit lejohen vetëm individualisht, ndërsa garat nuk do të lejohen. Të gjitha garat dhe aktivitetet në lidhje me sportet e kontaktit që kanë një karakter lojërash-amatore pezullohen.

Futbolli, basketbolli dhe sportet e tjera të kontaktit me pesë lojëra tani janë të ndaluara në nivelin amator dhe me dekretin e ri të masave do të preken gjithashtu shoqatat dhe klubet amatore, duke përfshirë këtu edhe shkollat ​​për fëmijë dhe adoleshentë.

Palestrat dhe pishinat mbeten të hapura por, Conte tha “ne do t’u japim palestrave një javë për të qenë në përputhje me protokollet e sigurisë”, duke njoftuar vendimet për mbylljet për ata që nuk do t’i respektojnë këto protokolle.

Raporti i fundit javor nga Ministria e Shëndetësisë, hartuar së bashku me ekspertët e Institutit të Lartë të Shëndetësisë, nxori në pah pasigurinë e situatës epidemiologjike. Është raportuar se virusi po qarkullonte në të gjithë territorin kombëtar duke shkaktuar një rritje të përgjithshme të ngarkesës në shërbimet spitalore.

Këto masa erdhën në fuqi pasi Italia shënoi rekord ditor të rasteve me COVID-19 ditën e djeshme, me 11,705 raste dhe 69 viktima.

Italia ka qenë vendi evropian më i goditur nga koronavirusi që nga fillimi i pandemisë. Deri tani aty janë regjistruar 414,000 raste pozitive me 36,500 të vdekur.