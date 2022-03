Shqipëria po përballet me një rritje te çmimeve të produkteve të shportës. Rritja e çmimeve është prezente ne produktet më bazike si mielli apo dhe vaji. Një shishe vaj sot tregtohet me 300 L të reja nga 150 L që ishte më parë ndërsa një kg miell nga 60 L sot kushton 100 L te reja. Por sa shqetësuese është kjo rritje e çmimit? Të pyetur nga Star Plus qytetarët shprehen se për shkak të rritjes së çmimeve do t’u duhet të konsumojnë më pak.

Rritja e çmimit ka prekur edhe sektorin e hidrokarbureve si naftën, benzinën apo edhe gazin. Sipas ekspertëve në fushën e tregtisë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë ka qënë një prej ndikuesve kryesorë të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore pasi dihet që këto dy vende plotësojne pjesën më të madhe të nevojave për vendin tonë.