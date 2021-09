Një rritje e çmimit të gazit ka goditur konsumatorët dhe firmat e energjisë me një rritje të madhe të faturave të energjisë. Kriza ka nxjerrë në pah vështirësinë për evropianët në financimin e lëvizjes drejt energjisë së rinovueshme.

Situata e krizës duket se ka depërtuar në shumë shtete duke krijuar një kolaps ekonomik.

Në Mbretërinë e Bashkuar kriza e gazit ka pasur efekte goditëse për industrinë ushqimore dhe furnizimet me dioksid karboni.

Spanja një tjetër shtet i prekur nga rritja e çmimit të gazit thonë se faturat e konsumatorëve janë përhapur këtu muajt e fundit, me koston e energjisë elektrike duke u rritur 35% gjatë vitit të kaluar dhe gati 8% vetëm në gusht.

Çmimet e energjisë në Spanjë janë të lidhura ngushtë me tregun e gazit me shumicë, kështu që çmimi për megavat orë për konsumatorët ka arritur vazhdimisht nivele të reja kohët e fundit.

Italia është veçanërisht e ekspozuar ndaj rritjes së çmimit të gazit pasi 40% e energjisë së saj vjen nga gazi natyror dhe rreth gjysma e tij importohet nga Rusia.

Pra, eksportet më të ulëta të gazit rus në Evropë dhe një rritje në çmimin e lëndëve të para e kanë goditur rëndë.

Qeveria italiane ka shpenzuar tashmë rreth 1.2 miliardë euro për të ulur rritjen e çmimeve të energjisë për familjet dhe këtë javë premtoi 3 miliardë euro të tjera për të ndihmuar më tej në muajt e ardhshëm.

Ndërsa kostot e larta të energjisë paraqesin vështirësi të mëdha personale për familjet, ato gjithashtu paraqesin një politikë të ndërlikuar për Brukselin. Udhëheqësit e BE -së kanë qenë të zënë duke shtyrë planin e tyre gjithëpërfshirës të klimës për të ulur emetimet e karbonit me 55% deri në vitin 2030 – një lëvizje e njohur si “Përshtateni për 55”.

Pavarësisht se Polonia nuk ka lidhjen e shteteve të tjera me gazin pasi për ta qymyri pë ta është karburanti kryesor, përsëri gazi mbetet i rëndësishëm dhe ka pasur pasoja.

Çmimet në rritje të gazit evropian janë ndjerë nga konsumatorët polakë sepse rregullatori i energjisë i vendit ka miratuar 3 rritje çmimesh këtë vit, duke shkaktuar rritjen e faturave me më shumë se 20%.

Nga ana tjetër janë edhe vende si Norvegjia që kanë pothuajse zero përdorim të gazit kanë vendosur të përfitojnë me rregull ekonomie të thjeshtë, me rritjen e kërkesës kemi rritje çmimi, ndaj Norvegjia ka zgjedhur të eksportojë me një rritje prej 2 miliardë metra kub.

Nga 1 tetori, Norvegjia do të jetë në gjendje të eksportojë energji elektrike në Mbretërinë e Bashkuar përmes një “lidhjeje të Detit të Veriut” të kabllove elektrike nënujore të tensionit të lartë që lidhin dy rrjetet e energjisë.