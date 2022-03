Para kryeministrisë janë mbledhur qindra protestues kundër rritjes së çmimit të naftës dhe bukës, por edhe ushqimeve të shportës. Që nga nisja e luftën në Ukrainë, çmim i naftën në vendin tonë pësoi një rritje alarmante duke shkuar 269 lekë, një rekord historik. Pas 2 orë proteste para Kryeministrisë, një pjesë e qytetarëve i janë drejtuar drejt Unazës së Vogël, ku kanë bllokuar qarkullimin e automjeteve, ndërkohë që pjesa tjetër qëndron ende përballë kryeministrisë ku kanë ndezur dhe disa flakadanë. Bllokimi i rrugëve ka sjellë një kaos dhe radhë kilometrike makinash dhe autobusësh

Qytetarët kanë vendosur që protesta të vijojë çdo ditë në orën 17:00 në mënyrë që qeveria të ndërgjegjësohet dhe të ulë taksat e karburantit dhe të rrisë kontrollet për abuzimet me çmimet.

LEXO EDHE:

Qytetarë e aktivistë të shoqërisë cilive në Shkodër dalin në protestë! Bllokojnë Urën e Bahçellëkut, thirrje të fikin makinat (VIDEO)

Ata kërkojnë heqjen e taksës së naftës përkohësisht dhe marrjen e masave nga qeveria në këtë kohë deri sa situata të rikthehet ne normalitet, ndërsa kërkojnë që edhe çmimet e shportës duhet të ulën, pasi asnjë rrogë në vend nuk mund t’i përballojë ato.

Me pankarta në duar protestuesit kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë që të ulë çmimin e karburanteve por edhe produkteve të shportës që tashmë janë bërë të pa përballueshme për xhepat e të gjithë shqiptarëve. “Jahti rus 45 lekë naftën duke bërë pushime, unë fermeri e blej me 260 lekë duke punuar tokën time”, “Erdhën nga Ballshi i naftës me kuaj” dhe “Uzina e Ballshit sot do mbante vendin ju e shitët për skrap”, ishin disa nga pankartat që protestuesit mbanin në duar.

“Po të qe puna mos me shkuar me makinë për të blerë cigaren do e lejmë fare cigaren. Po a na e zgjidh kjo rritjen e çmimit të papërballueshme”, tha një qytetar.

“Absolutisht që në këtë vend qytetarët do të duhet të mirëqeverisjen. Në të gjitha rastet do të duhet t’i ushtrojmë presion kësaj zyre. Duhet ta kuptoni që e vetmja mënyrë për të bërë këtë qeverisje të përgjegjshme është që qytetarët të ndodhen çdo ditë përpara kësaj zyre derisa çmimet të përballohen nga qytetarët. Nëse ka një moment kur shteti duhet ti gjendet qytetarëve është ky. Nuk duhet ta lë në lënie të lirë. Kryeministri pasuron qeverinë e vet. Ndërkohë që ju varfëroheni ai pasurohet, sepse ka çakej që në ditë të errëta duhet të hanë”, tha një qytetar.

“Kush nga ju përballon dot më rritje çmimesh?! Kujt nga ju nuk i ka ardhur në majë të hundës me abuzimet që janë bërë me lekët e shqiptarëve dhe taksave. Ne e dimë se ka krizë, luftë, por ka dhe abuzime. Kemi në çmimin e karburantit, taksat më të larta të rajonit dhe botë. Është koha që qeveria jonë të marrë masa si në të gjithë vendet e botës. 1.300 lekë paguajmë taksa në çdo litër karburant. Rritet çmimi i bukës, jo vetëm karburanti”, tha aktivistja.

Edhe në Durrës po protestohet para bashkisë, ku me dhjetëra njerëzit kanë fikur makinat në rrugë dhe janë mbledhur për të protestuar kundër rritjes së naftës.