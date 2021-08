Rastet e rritura me Covid 19 ne Mal te Zi. Organet shendetesore te shtetit fqinj kane ashpersuar masat. Per te hyre ne Mal te Zi mundesh sipas kater kritereve te percaktuara:

1.çertifikaten e vaksinimit me dy doza ose me nje doze.

2. Test PCR jo me shume 72 ore.

3. Vertetim qe ke kaluar COVID 19 jo me pak se 14 dite dhe jo me shume se 180 dite nga testimi pozitiv me COVID 19

4.Test antigen negativ jo me shume se 48 ore.

Gjithashtu ne dasma dhe ditelindje dhe festa tjera pjesmarrja do jete me masat e me siperme. Keto masa vlejn nga data 21 gusht deri me 10 shtator

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/562994/nove-mjere-za-ulazak-u-zemlju-na-skupovima-na-otvorenom-do-50-osoba?utm_campaign=vijesti_share_counter&utm_medium=app_android&utm_source=vijesti_android