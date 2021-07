Zonat bregdetare, paraqiten me kthjellime, po në zonat e ulëta dhe malore do kenë kalime vranësirash.

Sipas MeteoAlb bregdeti paraqitet me kthjellime por zonat e ulta dhe malore do kenë kalime vranësirash gjatë pjesës së parë të ditës. Parashikohet që pjesa e dytë e ditës por edhe orët e natës të sjellin largim të vranësirave nga vendi ynë duke bërë që kthjellimet të jenë dominuese.

Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes po ashtu edhe në mesditë duke u luhatur nga 15°C mëngjesi deri në 35°C mesdita.

Era do fryjë mestare dhe e fortë me shpejtësi deri 45 km/h, nga drejtimi Verior-Veriperëndimor ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim 4 ballë.

Rajoni dhe Europa

Masat ajrore të kthjellëta do të përfshijnë pjesën më të madhe të kontinentit Europian. Ku konkretisht në ndikimin e motit me diell do të paraqitet Europa Veriore, Qëndrore dhe ajo Jugore. Ndersa vranësira dhe rrebshe shiu do ketë Rajoni Lindor i Kontinentit Europian.