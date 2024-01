Për javën që presim përpara vendi ynë do të ndikohet nga kushte kryesisht të paqëndrueshme atmosferike për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë perëndimore.

Ndryshe nga ditët e fundit e fundit ku për shkak të masave ajrore me origjinë polare patëm temperature të ulëta (si në vlerat minimale ashtu dhe ato të mesditës), për javën para masat ajrore janë më të ngrohta me origjinë perëndimore. Kjo gjë do të përkthehet në rritje të temperaturave madje përgjatë ultësirës perëndimore në disa gradë mbi mesataren klimatike të vendit.

Në këtë mënyrë për ditët e Hënë ditën e Enjte dhe atë të Premte moti parashikohet me vranësira të dendura (përjashto intervalet afatshkurtra me diell në zonën e jugut). Vranësirat do të shoqërohen në pjesën më të madhe të territorit me reshje shiu me intensitet kryesisht mesatar. Por në zonën e veriperëndimit dhe qendër (pjesërisht jug) këto reshje në periudha afatshkurtra do të jenë me intensitet deri dhe të lartë të vrrullshme në formën e rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike. Për ditën e Premte në zonën e Alpeve dhe verilindje reshje dëbore me intensitet mesatar dhe lokalisht reshjet e dëborës me intensitet të lartë në formën e stuhive të dëborës.

Mot relativisht më i qëndrueshëm pritet për ditët e Martë dhe ditën e Mërkurë ku do të mbizotërojë moti i vranët por nuk do të mungojnë edhe intervalet me kthjellime. Vranësirat për këto ditë do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët deri lokalisht mesatar në veri dhe qendër si dhe intensitet të ulët në zonën e jugut./Marrë nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak