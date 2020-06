Deputetja Rudina Hajdari tha e revoltuar në fund të takimit me kryeministrin Edi Rama se do t’i shkojë deri në fund betejës për ndryshimin e sistemit zgjedhor.

Hajdari theksoi se opozita parlamentare kërkon lista të hapura, pasi është e pamundur që shqiptarët të votojnë sërish për siglat e partive.

“Ai u njoh shumë mirë me kërkesat tona, e kupton shumë mirë problematikën. Nuk ka pasur konsensus lidhur me ndryshimin e sistemit. Ne kërkojmë lista të hapur, nuk ka shqiptar që nuk e do ndryshimin e sistemit. Ne do të luftojmë për këtë betejë.Është e pamundur që shqiptarët të shkojnë e të votojnë sërish për siglat e partive. Rama e ka kuptuar këtë.

Unë e kuptoj marrëdhënien e ngushtë të Ramës me Bashën, por Rama duhet të reflektojë dhe të shikojë kërkesat e opozitës parlamentare. Marrëveshja ishte tjetër gjë, riktheu PD dhe LSI, dhe kjo ishte shumë e mirë. Por ne duam të hapim listat. Ka ardhur koha për ta bërë këtë ndryshim. Nuk mundet absolutisht t’i mbyllet dera opozitës parlamentare, zotohem se do t’i shkoj deri në fund betejës”, u shpreh Hajdari.