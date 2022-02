Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të paralajmërojnë se Rusia mund të pushtojë Ukrainën çdo ditë në mes të tensioneve të përshkallëzuara në rajon, me Presidentin Joe Biden duke u thënë gazetarëve të premten se është “i bindur” se presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur të pushtojë.

Megjithatë, më shumë diplomaci dukej e mundur, me Biden që ra dakord “në parim” të dielën për t’u takuar me Putinin, për sa kohë që Rusia nuk pushtonte, por Kremlini të hënën tha se biseda për një samit ishte “e parakohshme”.

Në një fjalim drejtuar publikut rus të hënën, Putin njoftoi se ai po njeh si të pavarura dy rajone separatiste të kontrolluara nga Rusia në rajonin e Donbasit të Ukrainës lindore: Republikat e vetëshpallura Popullore të Donetskut dhe Luganskut.

Biden iu përgjigj me shpejtësi Putinit me sanksione. Shtëpia e Bardhë tha se Biden do të lëshojë një urdhër ekzekutiv që ndalon “investimet e reja, tregtinë dhe financimin nga personat amerikanë për, nga ose në të ashtuquajturat rajone DNR dhe LNR të Ukrainës”.

Urdhri “do të sigurojë gjithashtu autoritet për të vendosur sanksione ndaj çdo personi të vendosur të operojë në ato zona të Ukrainës,” tha sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki, duke shtuar se SHBA “do të shpallë gjithashtu së shpejti masa shtesë në lidhje me shkeljen flagrante të sotme të ndërkombëtarëve të Rusisë. angazhimet”.

Ndërsa SHBA thotë se rreth 190,000 trupa ruse dhe forca separatiste vlerësohet të grumbullohen pranë kufijve të Ukrainës, Rusia ka mohuar çdo plan për të pushtuar dhe ka përsëritur kërkesat e saj që SHBA dhe NATO të ndalojnë Ukrainën të bashkohet me aleancën ushtarake.