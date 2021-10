Ndërsa çmimet e energjisë vazhdojnë të rriten në Evropë, kancelarja gjermane Angela Merkel ka kritikuar BE-ne se është nxituar duke bërë fajtore Rusinë për situatën e energjisë.

Në samitin e BE-Ballkan Perëndimor në Slloveni ajo u bëri thirrje vendeve që të mos kërkojnë “zgjidhje shumë të thjeshta dhe mos dalin në përfundime të nxituara” kur bëhet fjalë për këtë çështje.

“Pyetja është: A ka ndonjë urdhër që është bërë dhe Rusia nuk furnizon me gaz natyror? Sipas informacioneve të mia të fundit, ky nuk është rasti. Kjo do të thotë se nuk ka urdhra për të cilët Rusia ka thënë: “Ne nuk do t’ju furnizojmë”,- tha kancelarja gjermane.

“Rusia mund të furnizojë gaz vetëm në bazë të kontratave. Pra pyetja është: A ka porosi të mjaftueshme apo çmimi i lartë i gazit për momentin është ndoshta një arsye për të mos bërë porosi kaq të mëdha? E gjithë kjo duhet të analizohet nga samiti i BE-së më 21 dhe 22 tetor në Bruksel. Pastaj do të kthehemi te tema”, tha ajo.

Në të njëjtën kohë, Merkel theksoi se kohët e fundit jemi mësuar me çmimet shumë të ulëta të gazit.