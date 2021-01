Rusia i ka bërë një ofertë BE-së për t’i siguruar 100 milion doza të vaksinës Sputnik V.

Sipas njoftimit të vetë Sputnik V, Fondi i Investimeve Direkte të Rusisë është gati t’ia japë kaq doza BE-së për 50 milion njerëz.

Po ashtu informon se në Rusi ka përfunduar pjesa kryesore e vaksinimit masiv, teksa Sputnik V është regjistruar tashmë në 15 vende.

Duket se Rusia do të përfitojë nga situata e krizës mes BE dhe kompanive farmaceutike perëndimore, teksa një moment të tillë e shfrytëzoi edhe më Shqipërinë, por që kryeministri Edi Rama nënkuptoi refuzimin.

NJOFTIMI NGA SPUTNIK V

Pas përfundimit të pjesës kryesore të vaksinimit masiv në Rusi, RDIF mund të sigurojë BE me 100 mln doza të vaksinës #SputnikV për 50 mln njerëz në Q2 2021 (subjekt i miratimit të EMA). Sputnik V është regjistruar në 15 vende dhe dokumentet janë dorëzuar për rishikimin e kodit EMA.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021