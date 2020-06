Kryeministri Rama ne nje konference me gazetaret ne ambjentet e jashtme te spitalit te ri COVID, tha se pas rihapjes, sfidë mbetet ekonomia, për të cilën kryeministri Edi Rama u shpreh se problemi do të adresohet hap pas hapi.

“Mbetet sfidë adresimi i pasojave ekonomike, hap pas hapi do i adresojmë këto pasoja, përtej cfarë thuhet, asgjë nuk është perfekte dhe pa të meta, ne do të arrijmë që të rezistojmë mirë deri në fundin e këtij 4 mujori të dytë, në të tretin do të shikojmë rikthimin e parametrave të ekonomisë dhe do të marrim vrull për kapërcimin në 2021, ku presim rikthimin e plotë të parametrave dhe më shumë se kaq”.

Kryeministri Edi Rama kishte disa fjalë edhe për mjekët.

“Ju mjekët dhe infermierët keni marrë hak për 30 vite, baltë, goditje, grushte në sallë, sepse ishit bërë si politikanët edhe ju. ‘Këta të marrin lekë, këta të vdesin….’, por ju keni marrë hak. Në të gjitha kategoritë derrat nuk bëjnë rregullin por përjashtimin, edhe mes mjekëve, politikanëve apo juve nuk janë të gjithë njëlloj.

Lidhur me problematikën e ryshfetit dhe shkeljeve të etikës së profesionit ku ka gjë nuk është pa zë, por ama unë e kam thënë, që pa diskutim, që askush në këtë vend nuk lihet pa trajtim dhe kurim apo të lihet të vdesë për lekë në spital, kjo është e pavërtetë” tha Rama.