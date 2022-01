Të gjurmoni sa hapa bëni në ditë është një mënyrë e thjeshtë për të mbajtur shënim nëse keni qenë apo jo aktiv një ditë më parë. Por mund të jetë koha që të mos jeni aq të rreptë me veten kur bëhet fjalë për të marrë parasysh numrin e hapave që keni ndërmarrë. Jo, nuk duam ta hedhim plotësisht hapamometrin, por sipas Michael Weinrauch, President i Kardiologjisë në Qendrën Mjekësore Overlook në Summit, nuk është gjëja më e rëndësishme. Ajo që është më e rëndësishme se numri është vetë lëvizja.

“Ekziston ky numër magjik që ne e dëgjojmë gjithmonë si objektiv, 10,000 hapa në ditë dhe ky është një qëllim i mirë, ç’ është e vërteta”, thotë Dr Weinrauch. Por nuk është gjëja e parë që ai merr parasysh me çdo pacient.

Së pari, ai këshillon pacientët që të kalojnë rreth një javë me hapamometrin e tyre të ri për të fituar një ndjenjë të nivelit aktual të fitnesit. “Kaloni javën e parë duke mësuar se cilat janë hapat tuaja, në mënyrë që të keni një bazë. “Nëse tashmë jeni një person shumë aktiv, 10,000 hapa mund të jenë më shumë se të mundshme”, thotë ai.

“Por nëse numërimi i hapave synon të ndihmojë në përmirësimin ose kontrollin e fitnesit tuaj, mund të jetë paksa e pamundur të filloni me një qëllim kaq të lartë.” Ju duhet të kuptoni se sa hapa mund të ndërmerrni çdo ditë për të marrë vazhdimisht dhe kjo është pika juaj fillestare.

Pasi të keni përcaktuar këtë bazë, filloni me synimin për të ndërmarrë vazhdimisht 1000 hapa shtesë. Pastaj shtoi 2000 e kështu me radhë. “Është një gjë kaq personale dhe varet vërtet nga individi,” shpjegon ai. Në vend që të përqendrohej në qëllimin e përgjithshëm të hapave, Dr. Weinrauch më mirë do t’i shihte pacientët e tij duke u përpjekur të bënin ecje të shpejtë për 30 ose 45 minuta shumicën e ditëve të javës. Përshkruan ecjen e shpejtë si një përpjekje të moderuar që ndryshon ritmin e frymëmarrjes tuaj, por ju jeni ende në gjendje të vazhdoni një bisedë.

A po kërkoni për një kilometrazh në vend të kësaj? Mendoni për këtë përsëri. Dr. Weinrauch thotë se është më e rëndësishme të përqendroheni në kohën kur jeni duke lëvizur në mënyrë aktive çdo ditë. “Në fillim, ju mund të jeni në gjendje të ecni 1.5 km në 30 minuta dhe kjo është në rregull,” thotë ai. “Për një person mesatar, 1.5 km në 20 minuta është një ritëm i mirë për t’u mbajtur.”

Megjithatë, në fund të ditës, nëse hapometri ju mban në lëvizje dhe motivuese për ju, Dr. Weinrauch ju thotë të vazhdoni. Në fakt, një studim nga John Hopkins Medicine zbuloi se përdorimi i vazhdueshëm i gjurmuesve të fitnesit mund të rrisë hapat e ndërmarrë në ditë me më shumë se 1.5 km. “Nëse ora ju ndihmon të arrini atje, ora është e dobishme.” , thotë ai. Thjesht mos u përpiqni me dëshpërim për të arritur momentin historik prej 10,000 hapash.