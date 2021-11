Nëse doni të dini se sa të stresuar jeni dhe sa keni nevojë për relaksim mendor, mund ta zbuloni me këtë test psikologjik të orës.

Ne nuk e dimë gjithmonë se çfarë na heq energjinë mendore apo si të relaksohemi, por nëse jemi kuriozë të kuptojmë shkallën tonë të stresit, mund ta testojmë veten në këtë test të karakterit.

Secili prej nesh ka një nivel shqetësimi psikik që ne jemi në gjendje ta durojmë dhe një kufi që, kur kapërcehet, na jep probleme psikosomatike ose të lidhura me stresin.

Natyrisht, për probleme apo çrregullime, është thelbësore të kontaktoni mjekët specialistë të sektorit, të cilët janë të vetmit në gjendje të na japin përgjigje gjithëpërfshirëse dhe vërtet të dobishme.

Nëse thjesht duam të kënaqim një kuriozitet që lidhet me mënyrën se si karakteri ynë na bën të përballemi me situata të vështira, mund të luajmë me këtë test personaliteti, i cili, si të tjerët të zhanrit, ju lejon të nxirrni anët tuaja të pavetëdijshme përmes zgjedhjeve tuaja.

Kur jeni nën stres, a dini si ta përballoni atë? Ne nuk jemi gjithmonë të vetëdijshëm se çfarë dobëson psikikisht dhe si t’u japim fund ngjarjeve që shkaktojnë ankth.

Ora nr.1

Nëse keni zgjedhur orën numër 1, mund të perceptoni paraprakisht faktorët që ju stresojnë, por kjo ju jep vetëm një lehtësim të lehtë, sepse ju ende ndjeni ankth për problemet që rriten brenda jush. Prandaj, përpiquni të planifikoni gjithçka paraprakisht, por mos e teproni!

Ora nr.2

Nuk jeni një person që stresoheni lehtë, mund ta mbani nën kontroll ankthin duke u fokusuar në gjërat pozitive që ju rrethojnë dhe duke kërkuar ndihmën e familjes dhe miqve. Sidoqoftë, mos i nënvlerësoni rreziqet.

Ora nr.3

Niveli juaj i stresit është mesatar, sepse mund t’i përballoni problemet duke i ndarë ato në aktivitete më të vogla dhe më të thjeshta. Disa detyra janë në ankth, por ju mund të relaksoheni shpejt duke ndjekur hobet tuaja.

Ora nr. 4

Ju jeni personi më pak i stresuar nga të gjithë, sepse fati juaj qëndron në optimizmin dhe besimin e madh tek ju. Ju nuk keni frikë nga sfidat që bëhen një mënyrë për të testuar veten dhe gjithashtu e pranoni dështimin si një pjesë të pashmangshme të lojës.

Ora nr.5

Keni një nivel shumë të lartë stresi sepse çdo ngjarje, qoftë edhe ato të këndshmet, ju shkakton ankth dhe mendime negative. Keni frikë të zhgënjeni njerëzit dhe të mos jeni në lartësinë e detyrës, por duhet të mendoni më shumë për mirëqenien tuaj.

Ora nr.6

Jeni një person që stresoheni shumë pak sepse nuk përfshiheni në situata që ju rëndojnë mendërisht dhe keni aftësinë sidomos në punë që të mos i merrni problemet në shtëpi. Ndonjëherë ju duhet të shkoni më thellë.