Unë deri ditën e fundit do ta ftoj Ramën në debat, pas datës 14 ai do të ikë, do të marrë atë që meriton

Ty s’të lë Edi Rama përveç të tjerash, sepse Edi Rama nuk del dot me Sali Berishën përballë. Po e ftoj në çdo takim, ikën, ikën.

Por si mund ai, që me firmën e tij 430 mln euro janë shndërruar në ndërmarrje të tij dhe të Erion Veliajt.

Por si mund të vijë ai që udhëton me avion me dhomë gjumi dhe shpenzon 22 mln euro udhëtime, në një kohë kur kancelari i Austrisë udhëton me linjat tregtare.

Si mund të vijë ai, që në një kohë kur pensionistët nuk blejnë dot ilaçet, blen për oborrin e pasëm të zyrës së tij, vazo druri 4 mln euro.

Si mund të vijë ai, që ulet në darka 10 mijë euro. Nuk mund të vijë ai. Ai vetëm vjedh, vjedh nga mëngjesi në darkë qytetarët.

Si mund të vijë ai që rrah gjoksin se do të zëvendësojë qytetarët shqiptarë me bangladeshas, me indianë. Ky armik i kombit të tij, si mund të vijë, nuk mund të vijë. Dhe do ti zëvendësojë se ata nuk votojnë.

Shkodran ka faktuar se është e gatshme të sakrifikojë më shumë se kushdo tjetër për lirinë dhe dinjitetin e vet. Qytetarët e bekuar të këtij qyteti, ky qytet nuk është mposhtur kurrë as nga terroret më të egra dhe do të mposhtet sot nga një despot që do të mbetet në histori si hajduti më i madh i kombit shqiptar.

Edvin duhet të vish këtu para qytetarëve, tu thuash kur të akuzoi OSBE-ja se ke fshehur 200 mln euro në vitin 2014, pse e mbylle gojën. Po të ishe i pastër, 200 herë i padisje ata që e thanë këtë. Por nuk ishe i pastër ti, se ti jo vetëm ke vjedhur 200 mln, por mbrapa ke vazhduar të vjedhur qindra e qindra milionë të tjerë dhe je i pangopur.

Nuk vjen dot këtu ti, sepse në kundërshtim dhe shkelmim të ligjeve, familjarët e tu fitojnë me qindra tendera. A nuk është akordimi i tenderave familjarëve, përdorim i pushtetit për pasurimin e tyre dhe tëndin.

Baxhanaku yt është famoz, mbi 100 tendera. Tani ka dalë thjeshtra, po i shkatërron të gjitha kompanitë e projektimeve sepse fiton nënkontraktor me një kompani të huaj çdo tender në Tiranë dhe kudo.

Ndaj dhe nuk del. Në fakt unë deri ditën e fundit do ta ftoj, pas datës 14 ai do të ikën, do të marrë atë që meriton.