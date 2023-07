Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Salianji pas mbledhjes së Këshillit të Mandatave u shpreh se në dosjen që po heton prokuroria për Arben Ahmetajn ka edhe emra të tjerë të zyrtarëve socialistë.

‘Kërkuam që të kalojë nesër, por u shty me pretekstin se do i duhet kohë! Do të kërkojmë edhe nesër. Është një rast që ka shpërfaqur në syrin tonë një rast të madh korrupsioni ku 10jetra persona deputetë aktual të PS-së kryetra bashkie, funksionarë të lartë për këtë arsye Edi Rama e qeveria e tij duhet të japë dorëheqjen. Ju thatë që ka dhjetëra persona. Kjo është një pyetje që i takon prokurorëve. Unë i kam pyetur dje. Ish ministrat duhet të jenë të barabartë dhe të mbajnë po njësoj përgjegjësi. Po ekziston edhe emri i Damian Gjiknurit që ju përmendët ashtu si edhe dhjetëra zyrtarë, disa prej të cilëve deputetë të sotëm. Keni ish kryetarë bashkie, ministra, kryetarë bashkie në detyrë e përmenden në këtë raport.’- tha Salianji.