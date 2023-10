Tirana është gati të presë përfaqësuesit e lartë të BE-së dhe liderët e Ballkanit Perëndimor në kuadër të Samitit të Procesit të Berlinit që do të mbahet ditën e hënë, për herë të parë jashtë kufijve të unionit. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen mbërrin gjatë ditës së sotme në Tiranë.

Para mbajtjes së samitit, Von der Leyen do të zhvillojë takime me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Ndërkohë, rreth orës 17:30 pritet një konferencë për shtyp mes Ramës dhe Von der Leyen. Paraprakisht mësohet se në qendër të bisedës do të jenë arritjet e këtij procesi ndër vite dhe angazhimi i Shqipërisë për mbarëvajtjen e tij, si edhe procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në BE.

Për herë të parë, samiti i Procesit të Berlinit do të mbahet jashtë kufijve të Bashkimit Europian dhe për ta organizuar këtë samit me rëndësi për vendet e Ballkanit Perëndimor është zgjedhur Tirana. Në samit deri më tani është konfirmuar pjesëmarrja e Kancelarit Gjerman, Olaf Scholz, presidenti Francës, Emmanuel Macron, si edhe presidenti i Këshillit Europian Charles Michel. Ndërkohë, Macron do të zhvillojë një vizitë zyrtare në vendin tonë, përveç samitit të Procesit të Berlinit. Kjo është hera e parë që një president francez pritet në Shqipëri me ceremoni shtetërore.