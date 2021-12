Samsung njoftoi sot hedhjen në treg të Galaxy Tab A8, një tablet i krijuar për argëtim, por edhe për punë.

I pajisur me një ekran 10,5 inç me një kornizë të hollë dhe një raport pamjeje 16:10, ai ka një altoparlant katërkëndor me Dolby Atmos dhe tre fole memorie ruajtëse.

Pajisja është në fakt e disponueshme me 32 GB, 64 GB ose 128 GB memorie, e cila mund të rritet më tej me një kartë microSD. Departamenti i harduerit plotësohet nga 3 ose 4 GB memorie Ram dhe bateria 7,040 mAh me karikim të shpejtë.

Samsung nuk donte të kursente në departamentin e fotografisë, veçanërisht në lidhje me kamerën e përparme, e cila hyn në lojë gjatë takimeve dhe mësimdhënies në distancë. Sensori është 5 megapiksel dhe përdor funksionin e Regjistrimit të Ekranit.

Galaxy Tab A8 do të jetë në dispozicion në ngjyrë gri, argjend dhe në ngjyrën e re rozë ari, nga dhjetori, me çmimin fillestar prej 249 euro. Përveç versionit të vetëm Wi-Fi do të jetë edhe ai me fole për kartën SIM dhe lidhje Lte.