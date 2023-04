Siria dënoi të martën sanksionet e reja evropiane kundër individëve dhe subjekteve të lidhura me qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, duke argumentuar se masat penguan ndihmën për zonat e prekura nga një tërmet shkatërrues. Bashkimi Evropian vendosi të hënën sanksione ndaj 25 individëve dhe tetë subjekteve të akuzuar për përfshirje në shkelje të të drejtave të njeriut dhe trafik droge në vendin e shkatërruar nga lufta. Blloku tha në një deklaratë se sanksionet “nuk kanë për qëllim të pengojnë ofrimin e ndihmës humanitare për asnjë pjesë të vendit”, që u godit nga një tërmet vdekjeprurës më 6 shkurt.

Një zyrtar i ministrisë së jashtme siriane akuzoi BE-në për “përsëritjen e gënjeshtrave” duke thënë se pretendimet e përfaqësuesve evropianë nuk janë të vërteta.

Masat janë “një kërcënim serioz për jetën dhe jetesën e sirianëve”, tha zyrtari. Pas aleatëve perëndimorë, Shtetet e Bashkuara dhe Britania, BE sanksionoi Samer Kamal al-Assad dhe Ëassem Badi al-Assad, kushërinjtë e presidentit, mbi përfshirjen e supozuar në trafikun e kaptagonit të drogës stimuluese, një burim kyç të ardhurash për Damaskun.

BE-ja vendosi gjithashtu sanksione kundër të tjerëve, duke përfshirë firmat private të sigurisë për ndihmën e regjimit sirian për të rekrutuar luftëtarë, dhe kompaninë ruse të inxhinierisë dhe ndërtimit Stroytransgaz mbi kontrollin e saj të minierave më të mëdha të fosfatit në vend. Më 23 shkurt, BE tha se do të lehtësonte sanksionet për Sirinë për gjashtë muaj për të përshpejtuar dërgesat e ndihmave për vendin e goditur nga tërmeti, pasi SHBA njoftoi një veprim të ngjashëm. Me mijëra sirianë humbën jetën si pasojë e tërmeteve shkatërrimtare që goditën juglindjen e Turqisë dhe Sirinë. Ndërsa dhjetëra mijëra të tjerë mbetën të pastrehë.