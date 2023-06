Kryeministri Edi Rama ka sqaruar edhe njëherë deklaratën e tij për shmangien e një “Donbasi të dytë Ballkanik”. Rama thotë se ndau shqetësimin e tij me liderët e huaj ndërsa shton se është imediate për të vepruar pasi situata në veri të Kosovës është shqetësuese.

“Thjesht për ta bërë të qartë unë, thjesht deklarova që perspektiva e krijimit të një Donbasi të vogël në mes të Evropës për shkak të një përshkallëzimi është një kërcënim real. Ne duhet ta parandalojmë duke nxitur dialogun, duke e sjellë në nivel shumë të lartë edhe me SHBA. Dhe me anë të NATO-s që KFOR për të garantuar integritetin dhe stabilitetin që mund të ndodhë për shkak të ndonjë përshkallëzimi të papërgjegjshëm. Ky është shqetësimi im, e ndava dhe e ndjeva dhe në Bruksel që të gjithë e kuptojnë që është koha për të vepruar dhe për të mos lejuar këtë spirale absurditeti që të hedhë poshtë atë që kemi ndërtuar deri tani me ndihmën e BE-së.”- thotë Rama.

Kujtojmë se pak ditë më parë Rama theksoi se duhet bërë çmos që të mos lejohet një ‘Donbas’ ballkanik mu në zemër të Europës, e palët të reflektojnë e t’i kthehen planit franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve. Degradimi i situatës në veri, sipas Ramës do i kushtonte jo vetëm Serbisë dhe Kosovës, por të gjithë rajonit, i cili do bënte hapa pas. Prandaj, kreu i qeverisë thekson se Shqipëria do të bëjë çmos që kjo të mos ndodhë.